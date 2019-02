Farmaci a casa gratis per gli anziani del paese: siglato l'accordo

Gli over 65 del paese con problemi, per motivi di salute, a muoversi in autonomia dalla propria abitazione e privi di aiuto famigliare o amicale riceveranno gratis i farmaci a casa. Il nuovo servizio di consegna a domicilio dei farmaci attivato dal Comune è frutto di un protocollo di intesa tra l’Amministrazione comunale, guidata da Loris Dalto, e la farmacia comunale Gava sas del dottor Jacopo Gava, con sedi in centro a Rua (via Roma 15) e nella frazione di Bagnolo (via Cervano 56/L).

Il protocollo è stato approvato in giunta giovedì scorso e verrà firmato dalle parti la prossima settimana prima dell’entrata in vigore prevista per il 1º marzo. Avrà durata fino al 31 dicembre 2020. «La popolazione sta invecchiando e molti anziani con problemi di deambulazione e altre fragilità vivono soli in abitazioni lontane dai centri di Rua e Bagnolo: è per loro difficile accedere regolarmente alle farmacie territoriali per rifornirsi dei medicinali necessari – spiega il sindaco Loris Dalto -. Con questo accordo, veniamo incontro alle esigenze reali di una parte dei nostri cittadini. Ringrazio il dott. Gava per la sensibilità e disponibilità». Il servizio dovrà essere richiesto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 telefonando alla Farmacia Gava ai numeri 0438.486851 (sede di Rua) o 0438.410796 (dispensario di Bagnolo). La consegna avverrà entro il giorno successivo dalle 11 alle 13, sempre dal lunedì al venerdì. Al momento della richiesta l’utente deve essere già provvisto di ricetta medica, che può essere ritirata dall’operatore incaricato della consegna dei farmaci anche in luogo diverso dall’abitazione del paziente (ad esempio presso l’ambulatorio del medico di base). Gli operatori incaricati a svolgere il servizio saranno o gli addetti alla farmacia o volontari del Comune. Tutti saranno muniti di un tesserino di riconoscimento. La gratuità del servizio riguarda naturalmente la consegna dei farmaci, non il costo dei farmaci stessi che rimane a carico dell’utente.