Una nuova farmacia per Fagarè: «Orario continuato dal lunedì al sabato»

Giovedì 2 gennaio 2020 a Fagarè della Battaglia, frazione di San Biagio di Callalta, aprirà la farmacia "Postumia" assegnata al terzo interpello del concorso straordinario nazionale per l’apertura di nuove sedi.

Il punto vendita sarà gestito dalle dottoresse Silvia Elisa Gaiotto e Silvia Lena e sostituirà l’esistente dispensario della frazione. La sede della farmacia sarà in via Manzoni, 4. L'inaugurazione ufficiale con le istituzioni locali è attesa per sabato 4 gennaio, nel primo pomeriggio. Le dottoresse vogliono garantire un maggior servizio alla collettività e per questo hanno deciso di tenere aperta la farmacia con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 19.15 e il sabato mattina dalle 8.45 alle 12.30.