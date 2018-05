Donne in salute: per la festa della mamma esami gratis nella Marca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Regalare salute attraverso una corretta prevenzione. Chi non vorrebbe ricevere per una festa un dono così importante. Per averlo basta prendersi qualche minuto di tempo e andare in uno dei centri Lifebrain Siriolab di San Vendemmiano, Cordignano, Oderzo, Preganziol, San Fior, Paese, Dosson, Selab di Castelfranco e Fleming di Mogliano il 12 maggio, giorno della Festa della mamma.

Tutte le donne che si presenteranno nei laboratori Lifebrain potranno effettuare gratuitamente il Checkup ferro e calcio comprensivo dei seguenti esami: sideremia, ferritina, transferrina, emocromo e calcio. Si tratta di un esame semplice, rapido, ma fondamentale per controllare lo stato di salute, prevenire patologie insidiosissime come l’osteoporosi, patologia che in Italia colpisce circa 5milioni di persone, delle quali l’80% sono donne in menopausa e che costa al Sistema Sanitario Nazionale spende il 2.6% della spesa farmaceutica. L’iniziativa rientra in un percorso di prevenzione che Lifebrain ha intrapreso da tempo con iniziative gratuite, volto a sensibilizzare la popolazione nei confronti della propria salute. La moderna medicina insegna infatti che la miglior cura resta sempre la prevenzione che oggi grazie a tecniche sempre meno invasive e più mirate riesce davvero a individuare il rischio al suo esordio. Tutte le donne, mamma o no, sono quindi attese nei centri Lifebrain dove oltre all’esame potranno ricevere anche consigli su come prendersi cura della propria salute. Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni: http://www.lifebrain.it/festa-della- mamma-prevenzione/