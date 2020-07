Prevenzione, al Fraccaro Café lo screening mammografico gratuito per le donne

Fraccaro Spumadoro sostiene WelfareCare e “Prevenzione è Vita” per rendere più facili, accessibili e vicini i controlli utili alla prevenzione del tumore al seno. Fraccaro Spumadoro, azienda dolciaria di Castelfranco Veneto, è specializzata nella creazione di prodotti artigianali dedicati alle ricorrenze, con una tradizione alle spalle di quasi novant’anni (dal 1932). «L’azienda, che ho l’onore di rappresentare, ha sempre cercato di valorizzare le proprie origini – dichiara Luca Fraccaro presidente dell’omonima azienda Fraccaro Spumadoro Spa – è partita a conduzione familiare e così la stiamo portando avanti, prestando attenzione alle persone che ci lavorano, alla passione che cerchiamo di trasmettere e alla genuinità dei prodotti mantenendo alla base ingredienti naturali».

«Valorizzare le persone è uno dei nostri obiettivi tanto interni quanto ‘esterni’ - dichiara Paolo Pietrobon presidente di Fraccaro Café – in azienda il 50% sono donne, una risorsa davvero importante, anche per questo abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa proposta da WelfareCare. Grazie a questa preziosa collaborazione abbiamo la possibilità di aiutare a diffondere la cultura della prevenzione. Il cancro della mammella è in continuo aumento in tutte le fasce di età, una donna su otto ne viene colpita. Da qui la nostra decisione di essere partner di questa iniziativa e di contribuire a rendere la prevenzione più accessibile per le donne. Possibilità che abbiamo voluto dare alle nostre lavoratrici, che svolgono un ruolo chiave in azienda, ma che abbiamo voluto anche estendere al pubblico». Venerdì 24 luglio presso il Fraccaro Café si terrà una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno in collaborazione con l’Associazione “Prevenzione è Vita” e WelfareCare, società impegnata nella realizzazione di progetti a sfondo sociale.

L’azienda Fraccaro Spumadoro Spa, da sempre attiva nel territorio attraverso il sostegno di diversi progetti di carattere culturale, sportivo e sociale, ha scelto come partner WelfareCare e ospiterà l’evento di prevenzione rivolto alle donne di età compresa dai 35 ai 49 anni. Si potranno eseguire gratuitamente gli esami diagnostici preventivi, mammografia o ecografia, completi di referto. Il tutto si svolgerà all’interno della clinica mobile CareReady Mobile Diagnostics, una speciale postazione dotata degli strumenti tecnologici di ultima generazione, che si posizionerà nel piazzale di Fraccaro Café con i seguenti orari: al mattino dalle ore 8:30 alle 12:30 oppure nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30. Sarà sufficiente recarsi quindi al Fraccaro Cafè, in Via Circonvallazione Ovest, 25/27 a Castelfranco Veneto, registrarsi al desk e attendere il proprio turno. Una seconda giornata sarà dedicata, appunto, alle donne che collaborano in azienda Fraccaro Spumadoro, anche loro sulla base della loro spontanea adesione potranno usufruire dello screening gratuito.