Nuovo corso per smettere di fumare a Vedelago

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per smettere di fumare, che si terrà a Castelfranco Veneto, presso la “Sala Citologia” dell’ospedale di San Giacomo, organizzato dal SerD, Servizio Alcologia e Tabagismo di Castelfranco Veneto dell’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, distretto di Asolo, in collaborazione con cooperativa Sonda. “Io ho smesso!” è il titolo beneagurante che accompagnerà 9 incontri che si svolgeranno dalle ore 20,00 alle ore 22,00. Si comincia il 2 ottobre per finire il 24 ottobre (mercoledi 2, giovedì 3, venerdì 4, lunedi 7, giovedi 10, lunedì 14, giovedi 17, lunedi 21 e giovedì 24). A ciascuna serata sarà presente uno psicologo e si alterneranno un medico ed una dietista. Il costo complessivo è di € 50,00. Per l'accesso al corso è obbligatoria la pre-iscrizione da fare telefonando alla segreteria del SerD al numero 0423.732759.