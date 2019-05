Giornata internazionale dell'ostetrica: grande festa al San Giacomo

“Le ostetriche a difesa dei diritti delle donne”: è questo lo slogan scelto per la Giornata Internazionale dell'Ostetrica, che si celebrerà anche a Castelfranco Veneto il prossimo 5 maggio.

Le ostetriche dell'ospedale San Giacomo saranno liete di accogliere le future mamme e i famigliari dalle ore 10.30 alle 12.30 al 9° piano dell'ospedale. Una iniziativa tesa a promuovere la figura dell'ostetrica e il suo ruolo nell'ambito della salute femminile e familiare. Si svolgeranno degli incontri conoscitivi per accogliere, sostenere e accompagnare le future mamme nell'avventura della nascita, nell'allattamento e gestione dei primi giorni. Le mamme e neomamme potranno, invece, portare anche i piccoli per incontrare il gruppo Babywearing di Castelfranco. Il Babywearing, cioè il “portare i bambini addosso” con fasce o altri supporti porta bebè, non è soltanto un modo comodo di trasportarli. Si tratta, in primis, di una pratica antica e da sempre usata in molte culture nel mondo per spostarsi insieme ai propri bambini in modo pratico e sicuro. Ma oggi rappresenta anche una vera e propria modalità di cura e maternage adatta a crescere i propri bambini. Modalità che, qui in occidente, nell'ultimo decennio sta godendo di una riscoperta e di una decisa rivalutazione.