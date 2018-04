A Treviso la Giornata nazionale per la salute della mano

TREVISO La Società italiana di chirurgia della mano ha organizzato la sesta edizione della Giornata Nazionale della Salute della Mano. Le strutture universitarie ed ospedaliere, pubbliche e private, garantiranno visite gratuite per tutti i cittadini, nella speranza di attirare l’attenzione di ognuno verso l’organo di movimento più sofisticato del mondo vivente.

L’attenzione verso la prevenzione, la diagnosi, la cura delle nostre mani ci può permettere una vita migliore, mantenendo la nostra autonomia di cura della propria persona, di lavoro, di hobby, rompendo luoghi comuni purtroppo tanto diffusi su malformazioni, traumi, paralisi, lesioni, degenerazioni reumatiche, che trovano invece nella chirurgia e nella riabilitazione della mano una enorme possibilità di miglioramento della funzione e di riduzione dei disturbi e del dolore. In tale occasione, a Treviso, il dottor Paolo Panciera, il dottor Daniele Gianolla e il terapista della mano Valerio Massimi saranno a disposizione dei cittadini per una serie consulti gratuiti in cui suggeriranno approfondimenti diagnostici o terapie fisiche e conservative oppure ancora orientare verso trattamenti chirurgici qualora fosse necessario. L'appuntamento è per sabato 12 maggio, dalle ore 8.30, al centro Medicina e sviluppo di Viale III armata a Treviso. Per partecipare all'iniziativa sarà necessaria la prenotazione al numero telefonico: 0422/412770.