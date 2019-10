Giornata della salute mentale: gli appuntamenti in programma nella Marca

Giovedì 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la “Giornata mondiale della Salute Mentale”, riconosciuta dall’Oms per accrescere la consapevolezza e promuovere la cultura della cura della Salute Mentale. I disturbi mentali affliggono una percentuale stimata fino al 25% della popolazione generale. L’incidenza è maggiore tra le donne: i disturbi di personalità e da uso di sostanze sono a maggiore appannaggio del sesso maschile, mentre i disturbi d'ansia e depressivi sono più a carico del sesso femminile. Nel 2018 sono stati quasi 14000 gli utenti in contatto con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 2 Marca trevigiana. In ambito ospedaliero, inoltre, il Servizio di Psicologia Ospedaliera ha effettuato circa 3.500 consulenze ai pazienti e ai loro familiari. In occasione della Giornata della salute mentale il Dipartimento di salute mentale dell’Ulss 2 organizza i seguenti appuntamenti:



Giovedì 10 ottobre alle ore 16.15 nella sala convegni dell’ospedale San Valentino di Montebelluna sarà celebrato il 40mo anniversario dell'apertura del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Montebelluna. Venerdì 11 ottobre alle ore 16.30, presso la Sala Portello dell'Ospedale di Conegliano (Viale Spellanzon 53), gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale che frequentano il Centro Diurno di Conegliano condivideranno con la popolazione un'ora di lettura poetica, con accompagnamento musicale, sui temi del viaggio e della speranza. Il reading è intitolato "La Meta è Partire". Seguirà un momento conviviale con il contributo degli utenti che partecipano alle attività del "gruppo cucina", attività del progetto "Benessere e Inclusione per la salute mentale" dell'Ulss 2. L'evento, cui interverrà l’assessore alle politiche sociali Sonia Colombari, è organizzato in collaborazione con la Cooperativa "Insieme Si Può" e l'associazione dei familiari "Psiche 2000", con il Patrocinio del Comune di Conegliano. Alle ore 21 presso la Biblioteca di Preganziol per la serata "Il male di vivere". Attraverso la visione di brevi spezzoni del film “Il cigno nero” verranno approfondite alcune tematiche legate alla sofferenza mentale. Interverranno: Elena Stocco, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Preganziol, Stefano Sanzovo, psichiatra del Centro di Salute Mentale di Treviso, Maddalena Menotto, psichiatra del Centro di Salute Mentale di Mogliano La serata è organizzata grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di salute mentale - Distretto di Treviso, e l ’amministrazione comunale di Preganziol. Sabato 12 ottobre dalle 15 alle 18 a Vittorio Veneto, l'associazione italiana tutela salute mentale del Distretto di Pieve di Soligo, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale, apre alla popolazione il Centro "la Rondine", attivo con finalità di aggregazione e inclusione sociale a favore degli utenti del territorio nell'ambito del progetto "Insieme per la promozione della persona" dell’Ulss 2. Gli utenti illustreranno alla popolazione le attività del Centro, che potrà essere visitato. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale l’Ulss 2 ha aderito ha aderito al Progetto Onda "H-Open Day Salute mentale al femminile”: nell’ambito dell’iniziativa verranno offerti counseling individuali gratuiti alle donne in gravidanza o post parto che lo desiderino. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare l'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche, offrendo servizi gratuiti clinico diagnostici e informativi alla popolazione. E’ possibile prenotare i counseling, fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando allo 0438.665228 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.