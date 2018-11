Prime lauree a Treviso per il corso in Igiene dentale

Prime lauree a Treviso per il corso di Igiene dentale. La facoltà dell’Università di Padova è attiva nella Marca dal 2015 e quest’anno proclama i suoi primi dottori.

La seduta di laurea è prevista nella mattinata di giovedì 8 novembre in una cornice d’eccezione: Palazzo dei Trecento. La cerimonia inizierà alle 10, preceduta dalle fasi propedeutiche già alle 8.30. Sono sedici le studentesse e gli studenti a Treviso che giovedì 8 novembre concluderanno il percorso di studi e saranno proclamati dottori in Igiene dentale. Il corso, uno di quelli attivi nel polo universitario di Treviso per le professioni sanitarie (insieme a Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia e Tecniche Audioprotesiche) ha contato nel triennio 94 iscritti e quest’anno ha registrato 34 immatricolazioni. Il successo del corso, il cui presidente è il professor Cosimo De Filippis, direttore dell’Audiologia e Foniatria del Ca’ Foncello, è confermato da queste prime lauree, per le quali il Comune di Treviso ha concesso come sede l’antica e prestigiosa sede del Palazzo simbolo della città. Alla cerimonia sono stati invitati il sindaco Mario Conte ed il direttore generale Francesco Benazzi. La commissione di laurea sarà presieduta dal professor Cosimo De Filippis e dal professor Edoardo Stellini.