Imoco Volley scende in campo per la prevenzione contro il cancro

Domenica c'è stata l'attesa presentazione della nuova squadra, in piazza Cima a Conegliano, oggi (lunedì 23 settembre) è un giorno importante per l'avvio della campagna 2019/2020 a sostegno degli screening oncologici.

Imoco Volley Conegliano, conferma la propria sensibilità anche in ambito extra sportivo, scendendo nuovamente in campo, a fianco dell'Ulss 2, come testimonial delle campagne di prevenzione: la prima testimonial della nuova stagione sarà l'amatissima Kimberly Hill. La collaborazione tra Imoco Volley e Ulss 2 rientra nell'ambito di una partnership avviata già da alcuni anni, volta alla massima sensibilizzazione nell'ambito della prevenzione. Lo screening, completamente gratuito, è rivolto alla popolazione di età compresa nelle fase giudicate a maggior rischio: gli accertamenti proposti hanno l'obiettivo di individuare la presenza dell’eventuale malattia nelle fasi iniziali.