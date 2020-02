Ospedale San Giacomo: ogni sabato incontri e visite per i futuri genitori

Nascere a Castelfranco Veneto tra attesa e dolcezza. E’ questo il nome dell’iniziativa ideata dal personale dai reparti di Ostetricia e di Pediatria del San Giacomo rivolta ai futuri genitori.

Si tratta di dare una opportunità settimanale ai genitori in dolce attesa per un incontro multidisciplinare e visitare i luoghi che accoglieranno mamma e papà oltre ai nascituri. Dopo due date sperimentali per capire l’efficacia dell’iniziativa dal prossimo ogni 2° sabato del mese, dalle ore 10 alle 12, i genitori potranno incontrare varie figure professionali dell’ospedale di Castelfranco Veneto: ostetrica, ginecologo, pediatra, infermiera di assistenza neonatale e di reparto. Costoto dialogheranno con i futuri genitori dando tutte le informazioni del caso sull'accoglienza a termine di gravidanza, sul travaglio, il parto e i momenti successivi alla nascita. Seguirà la visita alle sale parto. L’appuntamento è in Aula Scarpa (piano meno 1, vicino alla riabilitazione). Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 0423 732645.