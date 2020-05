Videoconferenze con le ostetriche del San Giacomo: «Un successo»

Per il San Giacomo si può dire che questa è la settimana dell’Ostetrica grazie al programma di appuntamenti chiamato “Connettiti con le ostetriche” decollato lunedì scorso.

In tutto sono 15 appuntamenti online con altrettanti temi e approfondimenti inerenti tutte le fasi della vita della donna e dell’arte ostetrica. Fin dal primo appuntamento si è capito il grande interesse suscitato dall’iniziativa con quaranta utenti collegati per conferenza. Mercoledì mattina il record con ben 56 donne collegate con le ostetriche castellane, un po’ da tutta Italia. Un successo quindi l’idea delle ostetriche del Punto Nascita dell’unità operativa di Ostetricia, diretta da Domenico La Gamba e coordinata da Barbara Grimaldi. L’iniziativa, aperta a tutte le donne interessate, è organizzata in collaborazione le ostetriche del territorio di Cuna, Mamì, Doraluce e Ostetricamente. Gli incontri telematici si svolgono attraverso una piattaforma web sia la mattina che il pomeriggio. Per avere informazioni é sufficiente chiamare lo 0423732645 o inviare una email a ostetrichepervoi@gmail.com chiedendo di essere "invitati" agli appuntamenti scelti tra quelli proposti. In ogni incontro é previsto uno spazio dove le partecipanti potranno interagire con le professioniste e tra di loro. Ora più che mai, le ostetriche hanno deciso di onorare il loro giorno (il 5 maggio si è festeggiata la Giornata mondiale dell’Ostetrica) nell'unico modo per loro possibile: con le donne e accanto a loro: «Un programma ricco di contenuti e soprattutto che esprime la grande passione e volontà di stare vicine al territorio delle nostre valorose ostetriche – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana – Ricordo, inoltre, che il 2020 è proprio l’anno dell’Oms dedicato alle infermiere e alle ostetriche».

Il programma dei prossimi giorni

Giovedi’ 7 Maggio

Ore 10: Bonding e massaggio neonatale con le ostetriche di Castelfranco Veneto

Ore 14: Il ritorno a casa con il bambino con le ostetriche del consultorio di Castelfranco Veneto

Ore 18,30: Ecomestruazioni con l’ostetrica Giulia Simioni di Ostetricamente

Venerdì 8 Maggio

Ore 10: Il ciclo mestruale con le ostetriche di Castelfranco Veneto

Ore 16,30: Gravi-danza: il movimento corporeo nei 9 mesi. Effetti benefici su mamma, bambino e parto con le ostetriche di Mamì

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 9 Maggio

Ore 10: Presentazione del punto nascita di Castelfranco e la gestione del reparto nella emergenza COVID-19 con le ostetriche di Castelfranco Veneto.