Influenza, Benazzi apre la campagna a favore della vaccinazione

Campagna di vaccinazione contro l’influenza 2018-2019 al via. Sono 143.000 le dosi di vaccino a disposizione e 650 le persone impegnate nelle operazioni di vaccinazione.

A sottoporsi al primo vaccino questa mattina presso il Dipartimento di Prevenzione nella sede trevigiana de La Madonnina, il Direttore Francesco Benazzi, accompagnato dai colleghi della Direzione strategica aziendale. «Siamo pronti a una campagna di vaccinazione massiccia - ha spiegato -, rispetto allo scorso anno abbiamo incrementato le dosi acquistate del 20%. Ringraziamo i medici di medicina generale per il contributo importante che danno e chiediamo a tutto il personale socio-sanitario di dare l’esempio alla popolazione vaccinandosi».

«Ogni anno l’influenza – ha ricordato Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene Pubblica dell’Ulss 2 – colpisce circa il 10% della popolazione. Lo scorso anno in Veneto si sono ammalate circa 465.000 persone e 10 sono stati i decessi; quest’anno si può prevedere un andamento simile. La vaccinazione rappresenta l’unica efficace forma di difesa per prevenire la malattia e, soprattutto, le sue complicanze più gravi».

La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a: persone con più di 65 anni, donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza, persone con malattie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (malattie polmonari, malattie cardiovascolari, diabete, malattie renali…), bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; medici e personale sanitario di assistenza; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato). E’ consigliata e la possono ricevere gratis anche: gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo; il personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (allevatori, addetti all’attività di allevamento e trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti); i donatori di sangue.