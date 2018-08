Laboratorio Bios aperto tutto il mese di agosto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Durante tutto il mese di agosto, per incontrare le esigenze dei cittadini, il Laboratorio di analisi cliniche Bios resterà sempre aperto. I pazienti potranno rivolgersi al Laboratorio per le consuete analisi, con i seguenti orari: prelievi dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10 e ritiro referti dalle 10 alle 12, oppure avvalendosi del sistema di “scarico referti” online. “E’ un servizio che vogliamo offrire a tutte le persone che hanno esigenza di svolgere esami clinici, anche in un periodo dove molte attività saranno chiuse” afferma la direttirce, ribadendo: “Il nostro Laboratorio è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, pertanto possiamo effettuare le stesse prestazioni delle ULSS per tutti coloro che rimarranno in città…” Il Laboratorio proseguirà l’attività non solo per le analisi di routine, ma anche per gli esami specialistici e gli esami di check up (i cosiddetti pacchetti salute e prevenzione).