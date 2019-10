Master in laringologia oncologica, primo intervento con il nuovo sistema robotico

Dal 21 al 24 ottobre 2019 si terrà presso l’ospedale di Vittorio Veneto il 2nd Oncological Laryngology International Master. Responsabili scientifici dell’evento il primario emerito dottor Giuseppe Rizzotto e il dottor Andy Bertolin, attuale direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria. Si tratta di un evento scientifico che vede coinvolti i più grandi esperti nazionali ed internazionali del settore della laringologia oncologica.

Durante i lavori scientifici sono previste sedute interattive di chirurgia in diretta con trasmissione in 2D/3D e, in anteprima nazionale, la prima seduta operatoria in diretta di chirurgia robotica utilizzando un nuovo apparecchio, il sistema Flex® RoboticSystem recentemente acquisito dall’Ulss 2 per la struttura vittoriese. Tale sistema robotico flessibile, il 3° in Italia e il 1° nel Nordest, viene gestito dal chirurgo attraverso una consolle e usato in combinazione con strumenti flessibili dedicati, utilizzati per operare i pazienti affetti da patologie di laringe e faringe in maniera mini-invasiva. L’accesso attraverso il cavo orale consente, infatti, di praticare una chirurgia senza tagli esterni, con conseguenti e evidenti vantaggi in termini di minori complicanze, miglior estetica e più veloce recupero funzionale post-operatorio del paziente.

L’acquisizione di tale strumentazione consentirà di proseguire l’esperienza clinica in un ambito di eccellenza come quello del reparto di Vittorio Veneto. L’Otorinolaringoiatria di Vittorio Veneto è, infatti, Centro di Riferimento Regionale per i Tumori della laringe. Ogni anno, in questo reparto, vengono trattati circa 300-350 casi di tumore della laringe, confermandolo come il primo Centro in Italia in termini di volumi di trattamento (fonte: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). L'equipe di Orl, oltre ad essere impegnata in Corsi e Master di formazione per chirurghi provenienti da tutta Italia, ha ottenuto numerosi riconoscimenti scientifici in vari congressi nazionali: è un Reparto attento alle esigenze di pazienti provenienti da tutte le regioni italiane. Nell'attività di accoglienza è supportato dall'associazione di promozione sociale “Amici della Voce” rivolge a malati e famigliari che accedono a tale struttura.