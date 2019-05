Susegana, 250 persone al meeting dei gruppi di cammino

Sabato 18 maggio a Susegana, presso gli spazi della Pro Loco Di Susegana e Comitato “Maggio Suseganese”, si è tenuto il 5° Meeting dei Gruppi Cammino attivi nel territorio dell’Ulss 2, distretto Pieve di Soligo.

È ormai una consuetudine per i numerosi partecipanti ai gruppi ritrovarsi una volta all’anno per condividere una camminata in compagnia alla scoperta del territorio e un pranzo insieme. L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie al Comune di Susegana che ha accolto con favore la proposta di ospitare l’evento, alla Pro Loco locale, al comitato festeggiamenti “Maggio Suseganese”, al gruppo cammino del Comune, al Centro Diurno “Il Germoglio” di Ponte della Priula. La giornata ha accolto i 250 camminatori che, nonostante il tempo “pazzerello” hanno partecipato con entusiasmo e tenacia al Meeting in rappresentanza di quasi tutti i 24 gruppi presenti nel territorio del Distretto di Pieve di Soligo. I gruppi cammino sono una delle iniziative che l’Ulss 2 ha messo in campo per promuovere l’attività fisica e combattere la sedentarietà che è causa di diverse malattie croniche come il diabete, l’ipertensione e le malattie cardiovascolari.

I gruppi cammino sono gruppi di persone che settimanalmente si ritrovano con la guida di una persona laureata in Scienze Motorie o Diplomata ISEF (il walking leader) per camminare insieme in modo corretto. Attualmente nel Distretto Pieve di Soligo dell’Ulss 2 sono 24 i Comuni in cui è attivo un gruppo cammino per un totale di più di 500 camminatori. I gruppi cammino sono destinati, principalmente, alle persone adulte-anziane sedentarie. Per maggiori informazioni su giornate, luoghi e orari dei gruppi cammino si può telefonare allo 0438.664200 (U.O.C Servizio Prevenzione e Controllo delle Malattie Croniche - U.O.S. Promozione della Salute Distretto Pieve di Soligo).