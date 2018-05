Mogliano Veneto, dal 17 giugno lascia il medico di base Andrea Visentin

MOGLIANO VENETO Dal 17 giugno cesserà il servizio a Mogliano Veneto il dr. Andrea Visentin, medico di medicina generale. Gli assistiti del dr. Visentin stanno ricevendo in questi giorni la lettera inviata dai Sevizi Distrettuali dell’Ulss 2: possono effettuare la scelta del nuovo medico tra i professionisti che, nell’ambito territoriale dei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Zero Branco, hanno disponibilità di posti . Dal 1 giugno prossimo sarà inserito un nuovo medico di medicina generale nel comune di Mogliano Veneto.

La scelta di un altro medico può essere fatta recandosi di persona presso la sede del Distretto o, più velocemente, tramite l’home page del sito del Distretto Treviso (ex Ulss 9): www.ulss.tv.it, seguendo le indicazioni per l’apposito servizio on line: cliccare su “Richiesta cambio medico di medicina generale” e inserire le credenziali e la password acquisita al momento della registrazione. Chi non fosse già registrato, dopo aver cliccato su cambia medico, deve selezionare “registrazione utenti” ed effettuare la registrazione per ottenere le credenziali con cui, successivamente, potrà accedere all’Area Cittadino del sito. La registrazione all’Area Cittadino consente di effettuare, oltre al cambio medico di medicina generale, le seguenti altre operazioni on line:

Richiesta di copia della Tessera Sanitaria Regionale

Richiesta di copia della Documentazione Sanitaria relativa a ricoveri e accessi al Pronto Soccorso nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana.