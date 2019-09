Ogni mese a Montebelluna l'iniziativa "Parto con te"

Si chiama “Parto con te” e non sarà una iniziativa spot, bensì un progetto stabile rivolto ai futuri genitori che decollerà il prossimo 6 settembre. Si tratta dell’organizzazione di incontri multi professionali di accompagnamento alla nascita che avranno una cadenza mensile. Protagonisti del nuovo servizio all’Ospedale "San Valentino" di Montebelluna sono le Unità Operative Complesse di Ostetricia-Ginecologia e di Pediatria.

«L’eccellenza in sanità non si riscontro solo grazie a tecniche sempre più all’avanguardia, ma anche alla capacità empatica del personale che riesce a mettersi nei panni delle persone che accedono ai nostri servizi -sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana, Francesco Benazzi- Questa iniziativa “Parto con te” rispecchia propria il concetto di immedesimarsi sui bisogni di conoscenza dei genitori che magari stanno per avere il primo figlio. Complimenti quindi per questo approccio e grazie a tutti coloro i quali, a vario titolo, porteranno a regime questa attività a Montebelluna con la novità di renderla mensile».

“Parto con te” è stato, quindi, pensato per i genitori in dolce attesa, con l'obiettivo di fornire informazioni sull'accoglienza a termine di gravidanza, il travaglio, il parto ed i momenti successivi alla nascita. Saranno presenti il Ginecologo, l'Ostetrica, il Pediatra, l'Infermiera dell'Assistenza Neonatale e dell'Ostetricia. Seguirà giro presso la Sala Parto. Gli incontri si svolgeranno ogni secondo venerdì del mese dalle 14.30 alle 16.30, presso il reparto di Ostetricia di Montebelluna (4° piano corpo A). Per prenotazione chiamare al n 0423/611655 presso la Sala Parto.