Treviso e Belluno uniscono le forze per tenere aperto il reparto di Neurochirurgia

TREVISO Il servizio di neurochirurgia dell’ospedale San Martino di Belluno resterà attivo ogni giorno, dalle 8 alle 16 grazie alla presenza di un neurochirurgo del reparto di Treviso.

Nessun rischio chiusura quindi, nonostante alcune voci lo avessero ipotizzato nel corso delle scorse ore. Entro il mese di settembre, inoltre, è previsto l’avvio di una serie di sedute operatorie neurochirurgiche programmate con alcuni posti letto dedicati e due neurochirurghi necessari. Per quanto riguarda il trasferimento degli infortunati con traumi o patologie neurochirurgiche, in questi giorni è in revisione il protocollo Suem ai fini di assicurare il più adeguato trattamento e trasporto. I pazienti dell’area bellunese che necessitano di ricovero nel reparto di Neurochirurgia a Treviso, saranno portati direttamente al Ca’ Foncello dai servizi di emergenza con modalità di trasporto primario. Questo non comporterà alcuna interferenza con le presenze del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del capoluogo dolomitico che, stando alle dichiarazioni dell'Ulss 2, continuerà a rimanere operativo.