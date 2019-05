Ospedale San Valentino, assunti 130 nuovi infermieri: «Turnover garantito»

In riferimento alle valutazioni del sindacato Nursing Up sull'occupazione infermieristica presso il presidio ospedaliero di Montebelluna si coglie l’occasione, allargando per un momento la valutazione all'intero ambito provinciale, di specificare che nell'anno in corso l’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana sta garantendo il turn over di personale infermieristico e di supporto.

Per il personale infermieristico, dalla vigente graduatoria concorsuale, sono stati inviati 239 telegrammi e, a fronte di 134 cessazioni avvenute, sono già state assunte, nel medesimo profilo professionale, 130 unità di personale. La situazione è la medesima per il personale di supporto (Operatori Socio Sanitari): in attesa dell’espletamento del concorso nel profilo di Operatore Socio Sanitario, l’Azienda sta provvedendo con assunzioni a tempo determinato e dalla vigente graduatoria di avviso pubblico, sono stati inviati n. 268 telegrammi e per i quali si rilevano, ad oggi, a fronte di n. 42 cessazioni avvenute, n. 45 assunzioni nel medesimo profilo professionale. L’azienda, dunque, sta già provvedendo alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nei prossimi mesi. Oltre alla garanzia del turnover, in riscontro all'ultimo piano assunzioni, sono state autorizzate dalla Regione Veneto, ulteriori 39 unità di personale nel profilo infermieristico e 27 unità di personale nel profilo di Operatore Socio Sanitario, in aggiunta all'attuale organico (extra turn over di cui 8 infermieri e 4 Oss per il San Valentino per l’aumento del carico di lavoro).

Sono stati prorogati i contratti a tempo determinato per garantire la presenza del suddetto personale nel periodo estivo. Più specificatamente si rende noto che per il San Valentino di Montebelluna entro il mese di giugno verranno integrati 32 infermieri e 7 operatori socio sanitari. Su quest’ultimo aspetto il prossimo 5 giugno l’azienda Zero darà vita ad un concorso per l’assunzione in Veneto di operatori Socio sanitari, nello specifico 140 per l’Ulss 2 Marca trevigiana di cui 35 per il Distretto Asolo.Circa i commenti ai tempi di assistenza media di un infermiere/paziente con l’entrata in organico sopra evidenziata per fine giugno e la riduzione autorizzata di posti letti per il periodo estivo si andrà a garantire una perfetta aderenza al parametro dei 200 minuti. Il personale infermieristico e di supporto presso le Unità Operative che verranno trasferite allo Iov non comporteranno un aumento delle attività presso l’ospedale di Montebelluna e tale passaggio avverrà proprio dal 1 luglio in una situazione già normalizzata per quanto riguarda il turnover.