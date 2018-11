Due nuovi macchinari radiologici per l'ospedale Ca' Foncello

Nuovo importante investimento per il parco attrezzature mediche dell’ospedale Ca’ Foncello. Presto i pazienti potranno beneficiare di due nuovi apparecchi portatili radiologici “Archi a C” da destinare rispettivamente alle unità operative di Chirurgia vascolare e di Neuroradiologia. Si tratta di due apparecchiature di ultima generazione che per l’elevata qualità dell’immagine possono sostenere interventi molto impegnativi. L’investimento complessivo è stato di 386 mila euro.

La diagnosi per immagini intraoperatoria, nel trattamento delle patologie cardiovascolari e delle malattie degenerative del sistema muscolo scheletrico richiede sempre più l’impiego di apparecchiature ad altissimo rendimento tecnologico. Le nuove attrezzature ordinate dall’azienda Ulss 2 garantiscono un’eccellente qualità dell’immagine, grazie ai più avanzati traguardi in campo tecnologico, offrendo un supporto di altissimo livello in interventi particolarmente impegnativi quali quelli susl sistema vascolare e sulla colonna vertebrale. Tutto questo con il massimo beneficio possibile a vantaggio dei pazienti. Le nuove apparecchiature, infatti, consentono la maggiore enfatizzazione delle aree anatomiche di interesse fornendo quindi una miglior visione al chirurgo e, di conseguenza, un vantaggio per la sicurezza del paziente. Al tempo stesso, il paziente riceverà una minore dose d’irradiazione. L’azienda Ulss 2 ha deliberato in questi giorni di affidare ad Ospedal Grando spa la fornitura dei 2 portatili radiologici “Archi a C” mobili. Attrezzature di ultima generazione in ambito di Chirurgia vascolare e Neurochirurgia. L’investimento, di oltre 386.000 euro complessivi, è parte del piano redatto quest’anno ed è stato approvato dalla Regione Veneto.