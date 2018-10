Operatori socio sanitari: l'Ulss 2 assume nuovo personale

L’azienda Ulss 2 ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso per titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di operatore socio sanitario.

La scadenza dei tempi per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 12 novembre. L’avviso per soli titoli è finalizzato alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di Oss categoria B. Tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione, le modalità di presentazione delle domande, di valutazione dei titoli e ogni altra informazione utile sono reperibili con il documento completo, pubblicato sul sito aziendale www.aulss2.veneto.it (cliccare la sezione Concorsi e successivamente la voce Avvisi pubblici).