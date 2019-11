Ecocardiografia, Motta di Livenza ospiterà la presidenza nazionale del Siecvi

Il dottor Francesco Antonini Canterin, direttore della UO di Riabilitazione Cardiovascolare dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza, è stato nominato Presidente della SIECVI (Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging), nell'ambito del Congresso Nazionale tenutosi a Sorrento.

La presidenza nazionale della SIECVI sarà dunque a Motta di Livenza durante il prossimo biennio 2019-2021 facendo di Oras un riferimento nazionale, e non solo, per la diagnostica delle patologie vascolari. La SIECVI, fondata nel 1973, è la più grande società scientifica cardiologica italiana “di settore”, potendo contanre su oltre tremila specialisti aderenti. Si occupa della diagnostica cardiologica ad ultrasuoni (ecocardiografia ed ecocolorDoppler) e dell’utilizzo clinico delle tecniche di diagnostica per immagini multimodali a livello cardiovascolare (in particolare risonanza magnetica cardiaca e tomografia assiale computerizzata coronarica e cardiovascolare). La società è presente in tutte le Regioni ed è molto attiva in ambito scientifico-culturale, tecnico-organizzativo e formativo. I settori ricerca e HTA promuovono numerosi studi e registri policentrici, con presentazione di dati ai principali congressi internazionali e pubblicazioni di lavori scientifici sulle più importanti riviste cardiologiche. L’accreditamento si occupa della attestazione della certificazione di competenza dei singoli professionisti, che seguono un percorso teorico pratico rigoroso e controllato, e la certificazione di qualità dei laboratori di ecocardiografia, che devono possedere e mantenere standard elevati di efficienza, accuratezza diagnostica e performance. È in corso la procedura per accreditare anche il Laboratorio di ecocardiografia di Oras, che ha un volume di attività tra i più grandi in Italia, come laboratorio di 2° livello (di alta specialità) e sono sempre più numerose le richieste di cardiologi giovani e meno giovani di frequentare il laboratorio di Motta di Livenza per stage di formazione e approfondimento.

Francesco Antonini-Canterin vanta un curriculum di tutto rispetto che lo ha portato, dopo la specializzazione in cardiologia, ad un percorso clinico qualificato, affiancato da una costante attività scientifica e didattica con relazioni ed interventi a congressi e pubblicazioni su riviste specializzate. A Sorrento, a rappresentare Oras, anche la dottoressa Francesca Borsatto ed il dottor Leopoldo Pagliani: sono stati presentati tre contributi scientifici originali dal gruppo cardiologico di Motta di Livenza, incentrati sul temi dello scompenso cardiaco, della funzione ventricolare sinistra e dell’uso dell’ecocardiografia in prevenzione cardiovascolare. Un'ulteriore grande soddisfazione è venuta dalla premiazione - quale miglior poster presentato al congresso - del lavoro scientifico “Single-beat aortic arch pulse wave velocity by dual-gate simultaneous Doppler technique: a novel method for arterial stiffness evaluation”, lavoro ideato ed eseguito nella Cardiologia di Oras di Motta di Livenza e presentato da due giovani medici specializzandi della scuola di Cardiologia dell’Università di Verona: il dott. Mattia Strazzanti e il dottor Antonio Pepe.