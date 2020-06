«Il San Giacomo non tornerà a essere un ospedale Covid»

Ospedale San Giacomo Covid-free in caso di un ritorno del virus? «E’ una scelta intelligente a tutela delle persone malate e in cura a Castelfranco Veneto. Essendoci un centro di eccellenza qual è l’Istituto Oncologico Veneto mi sembra una decisione lungimirante».

Commenta così Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana, la decisione di non coinvolgere l'ospedale di Castelfranco in caso di una possibile ondata di ritorno del Coronavirus in autunno, considerando il fatto che in caso di nuovi contagi le persone non siano ricoverate al San Giacomo dove ovviamente ci sono persone che affrontano le cure oncologiche e per questo con le difese immunitarie già sollecitate. «Dico questo nonostante abbia una vera certezza – aggiunge Benazzi – Durante l’emergenza i nostri medici, infermieri e operatori sanitari di Castelfranco Veneto si sono comportati in modo eccellente dando evidenza di grande competenza, professionalità e umanità. Non voglio fare nomi ma è stata una vera famiglia concepita e diretta con maestria e senza mai tirarsi indietro di fronte ad una prova difficile e drammatica».