Diabete pediatrico, cominciato il "Tipo 1 Camp 2019"

Prende il via oggi 2 settembre il Tipo 1 Camp 2019, che si svolgerà dal 2 al 5 settembre presso gli Istituti Filippin di Paderno del Grappa. Il campo scuola, organizzato dall’associazione Nastrino Invisibile ONLUS, che si occupa di giovani e bambini con il diabete di tipo 1, in collaborazione con il CAD pediatrico (Centro di Assistenza Diabetologica) di Castelfranco Veneto, vedrà coinvolte, oltre alla Ulss 2, anche altre tre ulss della Regione Veneto: Ulss 6 Euganea, con la dott.ssa Moro Beatrice e la Ulss 8 Berica, con la dott.ssa Stefania Innaurato. Queste Ulss insieme hanno in cura n.220 minori con diabete di tipo 1. Grande importanza per la riuscita delle attività la svolgono le associazioni che si occupano di diabete di tipo 1 in età pediatrica. Oltre a Nastrino Invisibile, capofila nell’organizzazione, hanno contribuito ABGDVI di Vicenza, Agd Feltre e Belluno e l’associazione diabetici del Camposanpierese, ed è anche grazie a loro che sono possibili queste iniziative in collaborazioni con i medici e i reparti di diabetologia.

L’iniziativa coinvolgerà circa 27 bambini dai 9 ai 13 anni, provenienti dalle 3 Ulss, e insieme a circa 12 operatori tra medici, infermieri e volontari in totale, impareranno a gestire la malattia, sia nelle situazioni quotidiane, come i pasti e le normali attività, che nell’affrontare situazioni completamente nuove. Rafting, attività sportive diverse, comprese attività di formazione sulla malattia stessa, sono alcune delle proposte che coinvolgeranno tutti. Personale medico e infermieristico, bambini, ragazzi e volontari, che si occuperanno della parte ludico pedagogica del camposcuola.