Rimarrà aperto a Padernello una mattina alla settimana l’ambulatorio vulnologico

La Direzione aziendale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana comunica che, sentito il sindaco del Comune di Paese Francesco Pietrobon e raccolte le istanze dei cittadini, ha stabilito che l’Ambulatorio Vulnologico di Padernello continuerà ad essere aperto un giorno alla settimana: il martedì dalle 9.00 alle 13.00 con la presenza della dr.ssa Valentina Martin. La decisione è stata presa per non creare disagio a coloro della zona che, in particolare anziani, hanno fruito fino ad oggi del servizio. Il riferimento provinciale, come ambulatorio vulnologico, rimane la sede di Borgo Cavalli a Treviso, dove nei giorni scorsi il servizio è stato concentrato, ampliandolo per quanto riguarda gli spazi e il personale e da cui vengono coordinati anche i servizi domiciliari di vulnologia.