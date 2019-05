Ulss 2: a fine giugno va in pensione il dottor Maurizio Giovanni Caruso

Il 30 giugno finirà l’attività, a Treviso, il dottor Maurizio Giovanni Caruso. I suoi pazienti stanno ricevendo in questi giorni le lettere relative all'interruzione del suo servizio. La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata, tra quelli disponibili nei rispettivi ambiti territoriali costituiti, oltre che dal Comune di Treviso, anche dai Comuni di San Biagio di Callalta e Silea.

Gli assistiti potranno effettuare la scelta di un nuovo medico, tra quelli disponibili nell'ambito territoriale, on line oppure recandosi al Distretto presso l’Ufficio Anagrafe. Per effettuare la richiesta on line, il cittadino dovrà accedere al sito www.aulss2.veneto.it e fare il seguente percorso:Alla voce “servizi on line” cliccare “Area Cittadino”; Scegliere “Area Cittadino Distretto Treviso”; Se già registrato, cliccare su “Accedi all’Area Cittadino” e inserire il proprio Codice Fiscale e la password; Se non ancora registrato: cliccare su “Registrati per usufruire dei nuovi servizi online” ed effettuare la procedura che prevede l’inserimento del proprio Codice Fiscale e di un indirizzo e-mail valido; a questo punto riceverà un codice pin (Codice Identificativo Personale) in due parti: i primi 8 caratteri via e-mail e i rimanenti 8 tramite posta ordinaria all'indirizzo indicato, entro qualche giorno; effettuare l’accesso all’Area Cittadino inserendo il proprio Codice Fiscale alla voce “login” e l’intero PIN di 16 cifre alla voce “password”. Dopo il primo accesso il sistema chiederà di inserire una nuova password che sostituirà il PIN, con la quale si effettueranno tutti i successivi accessi; All’interno della propria area riservata, cliccare su “Richiesta Cambio Medico di Medicina Generale”: comparirà l’elenco dei Medici disponibili in quel momento; Indicare in ordine di preferenza i Medici scelti selezionandoli attraverso il menù a tendina; Concludere la procedura cliccando su “salva”. Comparirà un messaggio di conferma di avvenuta richiesta. Il processo terminerà con la ricezione di una mail di conferma o meno dell’avvenuto cambio Medico; In caso di esito negativo, si potrà ripetere la procedura on line oppure recandosi al Distretto presso l’Ufficio Anagrafe.