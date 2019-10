Piede reumatico: convegno all'hotel Maggior Consiglio

“Il piede reumatico: dalla diagnosi alla cura” è l’oggetto del corso in programma domani, sabato 5 ottobre, all'Hotel Maggior Consiglio di Treviso. L’evento, organizzato da Ulss 2 Marca trevigiana e da Podartis, ha come obiettivo la sensibilizzazione e l’implementazione dell’approccio multidisciplinare per la prevenzione e la cura del piede reumatico.

Il presidente del corso, il professor Andrea Doria, e i responsabili scientifici, dr Arioli, dott.ssa Berti, Dr Morgante e il dr Buratto, hanno coinvolto relatori di chiara fama nazionale, per definire un percorso terapeutico con approccio multidisciplinare che mira alla prevenzione del piede reumatico; molte patologie reumatiche vedono il coinvolgimento del piede sin dalle prime fasi della malattia. Le conseguenze di ciò sono il dolore e l'impotenza funzionale. Il piede inoltre è un distretto anatomico spesso trascurato nei pazienti reumatici, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico e il corso si propone l'obiettivo principale di colmare questa mancanza attraverso un approccio multidisciplinare. Più di 100 gli iscritti all’evento, ai quali saranno trasferite conoscenze scientifiche alla luce delle nuove tecnologie. Questo evento rappresenta la miglior occasione per introdurre il triage del piede reumatico con il coinvolgimento di reumatologi, fisiatri, ortopedici, podologi, tecnici ortopedici e fisioterapisti.