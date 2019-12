Prevenzione del tumore al seno, serata informativa a Ponzano

Ponzano Veneto - Martedì 3 dicembre alle ore 20.30 in Sala Palio Casa dei Mezzadri a Ponzano Veneto in via dei Bersaglieri ci sarà una serata dedicata alla cittadinanza sul sostegno psicologico alle donne colpite dal tumore al seno: " OLTRE IL CONFINE" : TROVARE UN EQUILIBRIO DOPO L'ESPERIENZA ONCOLOGICA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO PSICOLOGICO E LA RIABILITAZIONE FISICA MIRATA.

Iniziativa nata dalla volontà del Club socio-culturale ricreativo El Larin, Gruppo Artistico Culturale "Milo Burlini" e AVIS sezione di Ponzano Veneto e patrocinata dal Comune di Ponzano Veneto. Tale serata ha come obiettivo quello della divulgazione delle informazioni e della sensibilizzazione rispetto a tematiche di prevenzione delle malattie e del benessere della persona.

La donna, come pure le persone che le stanno accanto, hanno il diritto di essere sostenute durante il periodo difficile della malattia, sono state quindi invitate persone competenti e di valore che hanno dedicato e che tutt'ora dedicano la loro professionalità a questa tematica. Interverrano la dott.ssa Giomo Roberta psicologa-psicoterapeuta esperta in percorsi di sostegno psicologico del paziente oncologico e la prof..ssa Gregori Desiree Dalila docente di scienze motorie responsabile e ideatrice del progetto motorio per le donne operate al seno. Sarà una serata speciale per poter assieme condividere percorsi mirati di speranza per una vita che può e che deve continuare.