Park villa Napoleon di Preganziol: sospesa l'attività ambulatoriale

In questo momento di emergenza sanitaria, la Casa di Cura Park Villa Napoleon si è vista costretta a sospendere l’attività ambulatoriale per pazienti esterni, sia per quanto riguarda il servizio di psicologia che le visite psichiatriche che servono le province di Treviso e Venezia. «L’emergenza sanitaria -spiega il dirigente sanitario- ha creato non poco disagio nei soggetti già in carico alla nostra struttura e in generale a molte persone che vivono con paura crescente la condizione di isolamento e la difficoltà di accedere ai servizi e alle prestazioni psicologiche e psichiatriche. Per questa ragione si è ritenuto di attivare un servizio telematico a mezzo skype di visite psicologiche e psichiatriche. La visita prevede il rilascio di referto e prescrizione nonché eventuali certificazioni di natura sanitaria».