Prelievi del sangue, al via le prenotazioni online nel distretto di Asolo

Nuove funzionalità via web per il territorio del distretto di Asolo nell'Ulss 2 Marca trevigiana. Da mercoledì 1 luglio per accedere ai servizi dei nove punti prelievo dell'area in questione si potrà prenotare direttamente dal sito internet dell’Ulss 2. L'accesso agli esami di laboratorio è, infatti, solo su prenotazione. Il servizio “Prenota il turno” consente di prenotare online l'appuntamento per effettuare il prelievo e/o per consegnare campioni biologici. L'utente potrà scegliere la sede, il giorno e l'ora del prelievo, e accedere direttamente all'accettazione del Punto Prelievi dove ha prenotato. Occorrerà anche compilare la richiesta con il codice numerico e i dati obbligatori.

L'accettazione del Punto prelievi chiamerà con il "codice" assegnato al momento della prenotazione online e ricevuto via sms e/o mail. Basterà presentarsi all'accettazione al massimo 5 minuti prima dell'orario della prenotazione. Si potrà, invece, accedere al punto prelievi al massimo 15 minuti prima. I punti prelievi sono a Asolo, Giavera del Montello, Riese Pio X, Castelfranco/ospedale, Montebelluna-Villa Pullin, Valdobbiadene, Crespano, Pederobba e Vedelago.

DOCUMENTI NECESSARI

Il giorno del prelievo è necessario presentare la richiesta del medico (impegnativa) o altro foglio di richiesta debitamente compilato e la tessera sanitaria.

CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI

Anche per la consegna di campioni raccolti a domicilio (es. feci e urine) è necessario prenotare l'accesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PAGAMENTO DEL TICKET

L'importo del ticket da pagare, se dovuto, è riportato sul foglio per il ritiro del referto.

Si può accedere al referto solo dopo aver pagato il ticket. Il ritiro del referto è online.