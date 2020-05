Alle 20:45 di mercoledì 6 maggio riprende la serie di incontri “Vivere bene e sani si può: con la prevenzione”. L’incontro si svolgerà in diretta streaming dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba in collaborazione con gli specialisti di Centro di Medicina, rete di strutture sanitarie private e convenzionate del Veneto. In questo caso in diretta ci sarà la cardiologa Sonja Cukon Buttignoni del Centro di Medicina Villorba e Conegliano. Il tema dell’incontro, che sarà moderato da Marco Ceotto, sarà: "La prevenzione ai tempi del Coronavirus” con particolare attenzione alle problematiche legate al cuore. Si parlerà anche di dispositivi di sicurezza per difendersi dal Covid-19, di cosa cambia nella prevenzione e nella terapia per un paziente cronico, di quali siano i rischi, ma anche le opportunità della quarantena, di alimentazione e attività fisica e di cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi. «Il tradizionale ciclo di incontri organizzati dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione scientifica del Centro di Medicina.ha lo scopo- dice Francesco Soligo, assessore alle politiche sociali - di informare quanti più cittadini possibili sull’importanza del rimanere aggiornati sul tema della prevenzione anche nei momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo. Mi auguro siano in molti ad accogliere il nostro invito a seguire la diretta o eventualmente a rivederla nei giorni successivi sempre della pagina social del Comune».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.