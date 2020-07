Distretto di Pieve di Soligo: restano chiusi i punti prelievo decentrati

Per motivi di sicurezza e precauzionali, legati al quadro epidemiologico Covid-19, si informa la cittadinanza che rimarranno chiusi, fino a data da destinarsi, i seguenti punti prelievo del Distretto Pieve di Soligo.

In area nord: Cison di Valmarino, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia, Tarzo e Corbanese (frazione di Tarzo). In area sud: Codognè, Francenigo (frazione di Gaiarine), Gaiarine, Orsago, Santa Lucia, Susegana e Vazzola. I prelievi, nel Distretto Pieve di Soligo, possono essere eseguiti, su prenotazione, a Conegliano presso l'ospedale Santa Maria dei Battuti e il De Gironcoli, all'ospedale di Vittorio Veneto, e presso la sede di Farra di Soligo. La prenotazione può essere effettuata telefonicamente o online, cliccando il link prelievi dall'home page del sito dell'Ulss 2. Per agevolare l’utenza più fragile, l'azienda sanitaria garantirà i prelievi domiciliari alle persone con gravi disabilità o con difficoltà di deambulazione.