Gaiarine, apre un nuovo Punto prelievi privato al servizio dei cittadini

Aprirà mercoledì 10 giugno a Gaiarine un nuovo servizio di prima necessità, il primo Punto Prelievi privato cittadino. L'iniziativa è del Poliambulatorio Meridiana Fisioterapia e Ambulatori medici di Piazza Vittorio Emanuele II, 2, struttura multidisciplinare che già si avvale di professionisti sanitari qualificati di provata esperienza, con la direzione sanitaria del Dott. Roberto Viezzer.

Nella sede situata in centro, a due passi dal municipio, il nuovo punto prelievi, oltre ad offrire una serie di pacchetti di esami di alta specializzazione, effettua tutti quegli esami di routine che hanno un costo sovrapponibile al ticket. Inoltre, sarà possibile effettuare i prelievi del sangue per la ricerca degli anticorpi Covid-19, che individuano la presenza di IgG e IgM. «In questo momento di particolare incertezza, in cui è fondamentale ancora tenere alta l'attenzione sul rischio di contagio - spiega il titolare, Stefano Marcolin - Abbiamo voluto essere i primi nel nostro Comune a mettere a disposizione di popolazione e aziende questo servizio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il test sierologico viene effettuato tramite prelievo del sangue (no tavoletta, no stick al dito) e con referto scaricabile on line da li a pochi giorni. I test determinano se la persona è entrata in contatto con il virus sviluppando la risposta anticorpale. Importante la metodica utilizzata per lo screening ovvero quella del test Abbott IgG SARS-CoV-2, marcato CE ai sensi della Direttiva IVD (98/79/CE), la tecnologia immunologica a chemiluminescenza (CMIA), che dà al test l’elevata sensibilità (100% a 14 giorni da insorgenza sintomi) e specificità (99,6%). In presenza di casi positivi è possibile effettuare il tampone presso il Laboratorio analisi Centro di medicina di Conegliano, che gestisce il paziente con un apposito protocollo interno. Partner dell'iniziativa è infatti Centro di Medicina, rete di strutture private e convenzionate con oltre 40 punti prelievo attivi in tutto il Veneto e un Laboratorio Analisi, quello di Conegliano, che processa ogni anno oltre 1 milione e 500 mila esami. Si eseguono esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici. Inoltre si effettuano test per le allergie, le intolleranze alimentari e patologie autoimmuni. Referente per tutta l’attività diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, medico chirurgo specializzato in Biologia Clinica, già direttore del laboratorio Analisi di Oderzo. Il servizio sarà attivo con e senza appuntamento nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 9:30. La Segreteria invece è a disposizione dei pazienti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20 allo 0434 759433. I referti potranno anche essere scaricati da casa dal sito internet centrodimedicina.com