Distretto di Treviso: i referti di Radiologia si potranno scaricare online

Il servizio di refertazione online dell’Azienda Ulss 2 garantisce oggi, oltre agli esami di laboratorio, la possibilità di scaricare online, per le strutture del distretto di Treviso, anche i referti degli esami di Radiologia: Rx, Tac, Risonanza Magnetica.

Il servizio di refertazione online ha il principale vantaggio di consentire all'utente di consultare, salvare e stampare i referti e le immagini diagnostiche di radiologia, direttamente dal proprio computer di casa, evitando di spostarsi fisicamente per il ritiro. La procedura di estrazione è simile a quella già attiva per i referti degli esami di laboratorio. Sul promemoria di appuntamento delle prestazioni radiologiche, viene stampato un codice identificativo di 16 caratteri alfanumerici da utilizzare per accedere al sistema di estrazione dei referti. Il servizio, disponibile per gli esami erogati presso le strutture del Distretto di Treviso, è accessibile dal sito dell’azienda https://www.aulss2.veneto.it/ nella sezione SERVIZI ON LINE, cliccando sull’icona “Ritiro Referti”. “Invitiamo tutti i cittadini – raccomanda il direttore generale, Francesco Benazzi – ad utilizzare questo servizio online al fine di non doversi recare presso le strutture ospedaliere e sanitarie del territorio in questo momento in cui tutti dobbiamo, per quanto possibile, “stare a casa”».