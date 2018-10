Tumore alla prostata, un incontro dedicato al tema a Resana

Dal “nastro rosa” al… “nastro azzurro” per la lotta contro il tumore. Singolare iniziativa del Comune di Resana in collaborazione con l’Avis Resana che, in occasione del mese di prevenzione “ottobre in rosa”, solitamente contraddistinta dal “nastro rosa”, esposto nei vari centri comunali, ha pensato di far diventare “azzurro” il nastro esposto a ridosso del Centro Culturale che venerdi 26 ottobre, a partire dalle ore 20.30, ospiterà un importante incontro informativo su una delle principali forme tumorali che colpiscono i maschi.

“Panorama sul tumore alla prostata” è il titolo della serata che vedrà come protagonisti il primario del reparto di Urologia dell’Ospedale di Castelfranco Luca De Zorzi assieme ad Antonio Amodeo (urologo), Fanni Guidolin (Enterostomista) e Caterina Bertelli (psicologa). Una serata che tratterà di percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo per i casi di tumore alla prostata.