Ridatti una mossa: tornano le attività nei parchi di Treviso, Breda e Montebelluna

Anche quest’estate torna per il settimo anno di fila l’iniziativa "Ridatti una mossa", programma estivo di attività motoria con lezioni gratuite nel verde di alcuni parchi comunali. Organizzata dal servizio Promozione della salute dell'unità operativa Prevenzione e Controllo delle Malattie croniche dell'Ulss 2, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Treviso, Breda di Piave e Montebelluna, vede come protagoniste ben 32 associazioni sportive aderenti alla rete trevigiana per l’attività fisica “Lasciamo il segno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Treviso ci saranno 141 lezioni a Villa Margherita, 145 a Breda di Piave, in vari punti del territorio comunale, e 91 a Montebelluna nel parco Manin. Saranno rispettate le misure anti Covid-19, garantendo comunque fitness e socializzazione. L’offerta delle discipline è notevole: dalla Ginnastica Posturale Dolce al Pilates, dal Tai Chi a pratiche propedeutiche alla danza, dallo Yoga al Nordic Walking e tanto altro ancora. Si tratta di pratiche aperte a tutti, anche a principianti, con alcune proposte adatte alla terza età e alla gravidanza. Con una modica quota di iscrizione, necessaria per il tesseramento e la copertura assicurativa Aics (ente di promozione sportiva che supporta il progetto), si potranno praticare tutte le attività. Sarà necessario presentarsi agli istruttori delle varie attività scelte con la tessera già sottoscritta. Novità assoluta di quest'anno saranno le iscrizioni online semplici e veloci al seguente link dal quale si possono scaricare o consultare i tre calendari delle attività. Le iscrizioni in sede sono possibili solo su appuntamento telefonico ai numeri: 3206105012 o 3206633529.