Ridatti una mossa: le iniziative per tenersi in forma a Treviso e provincia

Un’altra estate all’insegna del movimento per tutti. Torna con la 6° edizione l’iniziativa “Ridatti una Mossa”, il programma estivo di attività motoria con lezioni gratuite all’aria aperta.

Organizzata dall’azienda Ulss 2, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Breda di Piave, Mareno di Piave, Montebelluna, Treviso, Silea e Vittorio Veneto e con numerose associazioni sportive dei rispettivi territori nell’ambito della rete trevigiana per l’attività fisica “Lasciamo il segno”. Nel Distretto Treviso, gli incontri avranno sede nel capoluogo a Villa Margherita, a Silea al Parco dei Moreri, agli impianti sportivi di Sant’Elena e lungo il Sile, e a Breda di Piave in vari punti del territorio comunale, grazie alle pratiche offerte dalla associazioni sportive. L’offerta delle discipline, che si alterneranno fino a settembre, è notevole: dalla ginnastica posturale dolce al pilates, dal Tai Chi a diversi tipi di danza, allo Yoga, al Nordic Walking solo per citarne alcune. Con una modica quota di iscrizione, necessaria a garantire il tesseramento e la copertura assicurativa, si potranno praticare tutte le attività. Sarà necessario presentarsi agli istruttori delle attività scelte con la tessera già sottoscritta. Qui di seguito troverete tutte le iniziative in programma nei singoli Comuni aderenti al progetto:

Treviso

Il Comune di Treviso, componente della Rete “Lasciamo il Segno”, con Ulss 2 promuoverà l’attività motoria di vario tipo all'aperto, gratuita, per tutta la stagione estiva, sostenuta e proposta volontariamente dalle associazioni aderenti alla rete. Le attività verranno realizzate a partire dal 3 giugno per tutta l’estate nelle aree del parco di Villa Margherita Manfrin. Ci saranno corsi di Country dance, Ginnastica funzionale, Outdo, Tai chi chuan, Yoga e meditazione, Power yoga, Danza del ventre e dance fitness, Nordic walking, Walking-camminata meditativa, Yoga bambini, Zumba fitness e Zumba & reggaeton, Tai do, Flamenco, Hata yoga e Yoga ashtanga, Tai chi e Viet thai chi, Pilates, Hip pop, Aikido, Tai ji quan, Rio abierto. Sarà possibile iscriversi ai corsi rivolgendosi all’Aics – Comitato provinciale Treviso in viale Brigata Marche n. 11/A dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 (tel. 0422-422947).

Breda di Piave

Iscrizioni con Aics-comitato Treviso, nei giorni 27 e 30 maggio dalle ore 17 alle 19 presso Villa Olivi (locale 2 piano terra). Per Info: Ufficio Sport del Comune di Breda di Piave, telefono 0422.600153 (interno 4) Lunedì ore 10-13; Mercoledì ore 16-19; Venerdì ore 10-13.30. La tessera Aics è valida solo per le rassegne di Treviso e Breda di Piave.

Montebelluna

Aumentare l’offerta non agonistica piacevole per tutti, rendendola più attraente per aumentare i livelli di attività fisica della popolazione. E’ questo lo scopo del progetto "Ridatti una Mossa", promosso dal dipartimento Prevenzione e Salute dell'Ulss 2 nell’ambito del progetto “Lasciamo il segno – la rete trevigiana dell’attività fisica” e a cui il Comune ha aderito sulla scia anche del seguito ottenuto anche altri Comuni della provincia di Treviso tra cui Treviso, Silea, Preganziol, Roncade. Spiega l’assessore allo sport: “L’iniziativa vedrà, dalla metà di giugno, il Parco Manin trasformarsi in una sorta di palestra all’aperto in cui le persone che lo desiderano – con un solo contributo di 10 euro per l’assicurazione personale – potranno nel periodo estivo sperimentare e praticare a piacere le attività proposte dalle associazioni sportive locali aderenti al progetto. Stiamo lavorando assieme all’Ulss 2 per mettere a punto la programmazione e inviatiamo le associazioni sportive interessate a contattare l’Ufficio sport di Montebelluna così da proporre la propria attività sportiva e farsi conoscere”.

Partecipare a una o più attività nell'ambito dei ricchi calendari proposti da “Ridatti una mossa” consente di allenarsi in mezzo al verde, ridurre lo stress, migliorare il tono dell’umore, approfondire la conoscenza del territorio, socializzare. Praticare attività fisica con regolarità svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione di malattie cardiovascolari, tumori, diabete, ipertensione arteriosa e obesità. Sulla base delle ultime statistiche disponibili, nel territorio dell’Ulss 2 Marca Trevigiana risulta totalmente sedentario il 20% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni, parzialmente attivo il 31%, e attivo - con svolgimento della quantità di attività fisica raccomandata per mantenersi in buona salute - il 49%. Il numero di persone attive è leggermente in aumento negli ultimi anni, e si può stimare che siano circa 300.000 gli adulti sotto i 70 anni che raggiungono i livelli raccomandati di attività fisica.

Silea

Per tutte le attività, ad esclusione di canoa, le iscrizioni si effettuano c/o Associazione Anteas, Parco dei Moreri, Via Mazzini 1 - Silea, tutti i giorni dalle ore 15 alle 19. Per l’attività di gym tennis le racchette saranno fornite dall'associazione New Tennis 2015. Informazioni ulteriori all: Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Silea Tel. 0422.365724 / 365729 in orario d'ufficio. Per le iscrizioni all'attività di canoa dragon boat contattare l'associazione (Tel. 371.1963280). Con l’iscrizione all’Asd Canoa Club Sile si può praticare solo l’attività di canoa dragon boat. Per iscrizioni ed informazioni alla pratica Qi Gong agli impianti sportivi di Sant'Elena (campo di calcio) informazioni contattare direttamente l'associazione "Saggezza e Salute"(numero di telefono: 331.6308266).