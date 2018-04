Settimana dedicata alla salute della donna: iniziative a Castelfranco e Montebelluna

CASTELFRANCO VENETO Dalla possibilità di incontrare una dietista a disposizione ad un colloquio informativo per le future mamme, dalla possibilità di avere una consulenza sui disturbi alimentari a quella sulla prevenzione oncologica. Il programma della settimana dedicata alla Salute della Donna, promosso da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), che si svolgerà tra il 16 e il 22 aprile, allestito nel distretto di Asolo, è davvero ricco di iniziative e opportunità con 15 tra incontri, conferenze e aperture di infopoint dedicati. Si tratta del terzo H-Open Week.

“E’ l’occasione di onorare la bella notizia che entrambi i presidi di Castelfranco Veneto e Montebelluna hanno i tre bollini rosa per la salute della donna per il biennio 2018 2019 – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana – I nostri ospedali fanno parte di un network di presidi che si sono particolarmente distinti nell’offerta di percorsi e servizi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie femminili. Impegno che è valso l’attribuzione del massimo riconoscimento. Ciò grazie ad un lavoro di squadra che vede grande competenza, dedizione e professionalità da parte di tutto il personale sanitario che ha il merito di questo risultato”. Pertanto, nella settimana compresa tra il 16 il 22 aprile 2018, gli ospedali di Castelfranco e Montebelluna offriranno servizi gratuiti dedicati alle donne, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e cura delle principali patologie femminili. Ecco il programma distinto per i due presidi.

Ospedale San Giacomo (Castelfranco Veneto)

Lunedì 16 aprile, dalle 9 alle 13, colloqui informativi per le donne in gravidanza in Sala parto (9 piano). Mercoledì 18 aprile, dalle 16 alle 17, spazio al trattamento mininvasivo del fibroma uterino mediante embolizzazione, in sala riunioni radiologia (piano 0). Sempre il 18 aprile, dalle 17 alle 18, prelievo bioptico della mammella sotto guida stereotassica in sala riunioni radiologia (piano 0). Infine, nei giorni 18, 19 e 20 aprile, dalle ore 17 alle 18 prevenzione e cura delle neoplasie della mammella e ginecologiche in sala riunioni radiologia (piano 0).

Ospedale San Valentino (Montebelluna)

I giorni 16,18 e 20 aprile dalle ore 9 alle 12 infopoint dedicato alla nutrizione (atrio dell’ospedale). Il 16 e 19 aprile, dalle 14,30 alle 16: ambulatorio per le mamme che allattano il seno (Ambulatori di pediatria). Giovedì 19 aprile, dalle 17 alle 18, argomenti di endocrinologia e reumatologia al femminile in sala riunione riabilitazione (piano terra). Sempre il 19 aprile, dalle 16 alle 18, consigli su come accudire il neonato, argomenti di puericoltura in soggiorno di pediatria. Il giorno 20 aprile, dalle 9 alle 12, si parlerà di disturbi alimentari: incontri con gli specialisti in sala convegni (piano terra). Infine, sabato 21 aprile, dalle 11 alle 12: focus su Nutrizione e performance sportiva con la dottoressa Laura Martinelli, responsabile nutrizionale della squadra di ciclismo Merida di Vincenzo Nibali.