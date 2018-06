SaluteDonna: bellezza e prevenzione si incontrano a Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO Confartigianato di Castelfranco Veneto ospita l'iniziativa: “Salute Donna. Bellezza e Prevenzione si incontrano”.

L'evento si terrà giovedì 21 giugno alle ore 20.45 presso la sala riunioni della Confartigianato di Castelfranco Veneto, Borgo Treviso 164/E. A parlarne Dott. Luca Cancian, medico chirurgo specialista in Radiologia e Oncologia e direttore U.O. radiologia ULSS 6 Euganea, Roberta Panzarin, naturopata e consulente nutrizionale, Emanuele Bonutti, consulente tricologico.



A coordinare la serata Giorgio Demagistris, responsabile marketing de "La rosa del benessere". L' evento è organizzato da Barbara Pezzato titolare di Colorenjoy, salone di parrucchiere a Castelfranco Veneto con la collaborazione di "La Rosa del Benessere", composta da un team di professionisti che ha l'obiettivo di aiutare a migliorare lo stile di vita, offrendo ottimi prodotti di origine naturale e consulenza diretta attraverso percorsi di formazione con un'attenzione quotidiana durante il percorso grazie anche a un' App disponibile su smartphone; e "Insieme per Mano", associazione che fornisce assistenza gratuita alle donne che hanno subìto interventi per neoplasie al seno. E' gradita la prenotazione.

Dal 1958 la Confartigianato di Castelfranco Veneto è il punto di riferimento di numerose imprese che valorizzano il territorio in vari ambiti, mantengono viva l'identità culturale e alimentano lo sviluppo territoriale. L'organizzazione inoltre esalta valori e potenzialità dell'artigianato locale ed è sempre pronta al cambiamento, in una realtà cangiante in continuo movimento. Fin dall'inizio tra le sue più importanti finalità vi è quella di unire le forze artigiane per promuovere la loro solidarietà e collaborazione. L'associazione conta ad oggi 1.200 soci, intesi come partite iva iscritte, rappresentando, in termini economici un valore che si aggira attorno ai 150 milioni di euro.