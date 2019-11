Settimana del volontariato in ospedale: l'iniziativa arriva a Treviso

Prenderà il via lunedì 2 dicembre, per concludersi venerdì 6 la “Settimana del volontariato in ospedale” che quest'anno, per la prima volta, si svolgerà in tutti e sei gli ospedali dell'Ulss 2.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le attività di volontariato svolte nelle varie strutture ospedaliere, sensibilizzare e informare su queste attività. Negli ospedali dell’Ulss 2 sono presenti, rispettivamente: 31 associazioni nel Distretto Treviso, 11 nel Distretto Pieve, 24 nel Distretto Asolo. In occasione della “Settimana del volontariato in ospedale” i cittadini avranno la possibilità di avvicinarsi alle associazioni che operano nei vari nosocomi, grazie ad alcune postazioni allestite per l’occasione. Le Associazioni, con i loro materiali, potranno illustrare a utenti, visitatori e operatori sanitari il loro impegno quotidiano a supporto dei pazienti e dei familiari. L'evento, nel quale sono coinvolte le associazioni attive nei vari reparti/servizi dei vari nosocomi, è organizzato in concomitanza con la giornata mondiale del volontariato (International Volunteer Day), celebrata il 5 dicembre di ogni anno. L'iniziativa, organizzata dall'Ulss 2, è condivisa con Volontarinsieme Provinciale e con i coordinamenti locali. «Sono numerose le attività di supporto che le associazioni svolgono all'interno dei nostri ospedali - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - Ai volontari va il nostro più sentito ringraziamento per il supporto che quotidianamente offrono ai nostri pazienti e ai familiari, per migliorare la qualità sia dell’accoglienza sia della degenza».