Sportello allattamento attivo per 5 giorni all'ospedale di Montebelluna

Torna la settimana mondiale dell'allattamento, la cui edizione 2019 ha come slogan “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”. Estendere il sostegno a entrambi i genitori risulta infatti determinante affinché un momento così importante come l’allattamento possa diventare occasione di crescita per tutta la famiglia. In particolare, il Punto Nascita di Montebelluna, ostetricia e pediatria, nell’ambito di SAM 2019, dedicherà l'incontro mensile "Parto con te" al tema dell'allattamento. "Allattamento: momento d'amore" è il titolo dell'incontro che si svolgerà venerdì 11 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’open space dell’Ospedale di Montebelluna, che vedrà la partecipazione delle ostetriche del territorio e della coordinatrice Lucia Rampin. Interverranno: la dottoressa Debora Corazzin sui benefici dell'allattamento e la dottoressa Dina Tessariol sulle novità delle posizioni in allattamento.

Pinella Mancuso e la dottoressa Maria Grazia Salmeri, direttore di Ostetricia e Ginecologia del San Valentino, spiegheranno l’organizzazione del Punto Nascita di Montebelluna, dall’accoglienza al travaglio fino al parto e alle dimissioni. Un’occasione in cui le future mamme potranno effettuare una prova pratica, imparando le posizioni per l’allattamento, e visitare la sala parto. Inoltre, in concomitanza con SAM 2019, da lunedì 7 a venerdì 10 ottobre presso l’Ospedale di Montebelluna sarà attivo uno sportello allattamento in cui ostetriche, infermiere e pediatri saranno pronti a rispondere alle domande di tutte le famiglie, per aiutarle a vivere consapevolmente uno dei momenti più significativi dell’essere genitori. Lo sportello sarà aperto dalle 14 alle 15 nei locali del day hospital pediatrico.