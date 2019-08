Taopatch, il dispositivo medico castellano sarà studiato nelle università

Fabio Fontana, l'inventore di Taopatch, è perito informatico e delle telecomunicazioni e Dottore in Scienze Biomediche (hc), ha diversi attestati in discipline naturopatiche e quest'anno sarà docente al Corso di Perfezionamento Universitario in Riprogrammazione Posturale per l'anno accademico 2019-2020 con sede didattica a Roma. Accanto a lui grandi nomi come il professor Raoul Saggini, Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa, qui come direttore scientifico dell’Associazione ECU, il Coordinatore Tecnico Prof. Bernard Bricot, famoso chirurgo ortopedico francese che è e tra i padri della posturologia. Il percorso formativo del Corso di Perfezionamento Universitario in Riprogrammazione Posturale, A.A. 2019/20 è organizzato dalla Gruppo Editoriale S.r.l. con il supporto dell’Associazione ECU (Educazione Continua Universitaria). Avrà sede didattica a Roma.