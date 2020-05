Test sierologici nella Marca: mercoledì a Miane e venerdì a Vidor

Castelmonte onlus, in collaborazione con il Centro di Medicina continua la campagna di promozione dei test sierologici Covid-19, dando la possibilità ai cittadini di poter usufruire presso una struttura messa a disposizione dalle amministrazioni comunali, di sottoporsi al test sierologico Abbott IgG Sars-CoV-2, con tecnologia immunologica a Chemiluminescenza (CMIA) completamente automatizzata (tale metodica misura la presenze delle IgG in unità di luce relativa (RLU), si ha quindi una misurazione diretta e univoca (sensibilià a 14 gg 100% specificità 99,6%), si tratta di un test con prelievo del sangue, non un test veloce con stick al dito. Mercoledì 20 Maggio i test saranno disponibili presso il Centro Polifunzionale di Miane dalle ore 7.30 alle 15.30. Venerdì 22 maggio presso il centro polifunzionale di Vidor, con lo stesso orario, il tutto previo appuntamento al numero 0422-827136, al costo di 44 euro. Castelmonte onlus è a disposizione per organizzare in Comuni interessati il test mettendo a disposizione una task-force completamente autonoma.

