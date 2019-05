Lavori di ampliamento al Bon Bozzolla: poliambulatori trasferiti a Pieve di Soligo

In relazione ai lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa di Riposo Bon Bozzolla di Soligo le attività dei Poliambulatori della sede di Soligo verranno trasferite nei locali della sede di Pieve di Soligo in via Lubin 16 da lunedì 13 maggio.

L'area che ospiterà i poliambulatori specialistici è situata al 1° piano - ala ovest. A Pieve saranno confermate le stesse branche specialistiche con i medesimi orari di attività. Il trasferimento delle attività riabilitative di fisiatria (palestra e ambulatori di fisioterapia) è previsto per fine maggio. A Soligo resteranno il punto prelievi e la consegna dei referti. Nello stabile di via Lubin hanno trovato recentemente collocazione la Medicina di Gruppo Integrata Quartier del Piave, la Guardia media dell'area Quartier del Piave e l'assistenza domiciliare.