Breda, Casale e Paese: al via i corsi di cucina sana

Inizieranno ad ottobre i corsi di cucina sana, organizzati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. I corsi, molto attesi da chi è attento alla propria alimentazione e vuole adottare uno stile di vita sano, si svolgeranno nei comuni di: Paese, Casale sul Sile, Breda di Piave. I piatti proposti nei corsi seguono i principi della dieta mediterranea e sono spesso una rivisitazione in senso salutare di ricette già note, ma preparate con piccoli accorgimenti che consentono di mantenere il gusto, riducendo zuccheri, grassi e sale e privilegiando i nutrienti protettivi per la salute: frutta e verdura, cereali, meglio se integrali, spezie ed erbe aromatiche per insaporire al posto del sale, grassi insaturi (olio extravergine di oliva, frutta secca), pesce, legumi. Un incontro teorico e una riunione organizzativa precedono i sei incontri pratici che si svolgono dalle 18.30 alle 21.30. Per maggiori informazioni e per iscriversi contattare il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, al numero 0422/323800.