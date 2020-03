Diabetologia del Ca' Foncello, telemedicina per controllare i pazienti

La Diabetologia dell’Ospedale di Treviso, alla luce dell’attuale emergenza, ha esteso l’utilizzo della telemedicina per seguire i propri pazienti. Già da tempo l’Unità Operativa diretta dal dr Paccagnella ha avviato il monitoraggio da remoto, con la trasmissione dei dati per via telematica e i colloqui a distanza.

«Stante l’attuale pandemia -spiega il dottor Agostino Paccagnella- abbiamo esteso i controlli e i consulti a distanza a un numero ancora maggiore di utenti: dai diabetici alle gravide, dai neoplastici a quanti sono in nutrizione artificiale a domicilio. Abbiamo, anche, messo in cantiere progetti con i medici di famiglia. Il nostro obiettivo è che, nonostante l’emergenza in corso, i nostri pazienti possano essere seguiti e ad avere ancora un valido punto di riferimento nel nostro Centro».