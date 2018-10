Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno, l'Ulss "tinge" di rosa i suoi ospedali

L’Ulss 2 si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Quest’anno per la prima volta tutti gli ospedali dell’Azienda “Marca Trevigiana” (Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna e Castelfranco) resteranno illuminati di rosa per l’intero mese di ottobre, tradizionalmente identificato come il “Mese Rosa”, ovvero il mese in cui la “Campagna Nastro Rosa” promuove progetti ed iniziative dedicati alla prevenzione del tumore della mammella.

In provincia sono oltre una quarantina gli edifici pubblici illuminati di rosa nell’ambito dell’iniziativa, che ha preso il via in America nel 1992 e che, nel corso del tempo, si è diffusa in tutto il mondo: oggi vi aderiscono e la promuovono oltre 70 Nazioni. «Abbiamo deciso di illuminare i nostri ospedali di rosa – sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi – per sottolineare l’importanza della prevenzione nella diagnosi dei tumori della mammella. Individuare precocemente un tumore significa, è bene ricordarlo, aumentare in modo significativo le possibilità di guarigione».

Per la diagnosi precoce del tumore della mammella è attivo lo screening mammografico, che viene offerto gratuitamente alle donne tra i 50 e i 74 anni: è questa, infatti, la fascia di età nella quale la mammografia si rivela, secondo l’esperienza scientifica, l’indagine più affidabile. Se negativa la mammografia viene ripetuta ogni due anni. Nel 2017 nell’Ulss 2 si sono sottoposte allo screening mammografico 43.409 donne, con un’adesione dell’82,1%: i tumori maligni diagnosticati sono stati 237.