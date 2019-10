Al Ca' Foncello week end dedicato all'esperienza della nascita

Sarà un week end dedicato alla nascita quello in programma all’ospedale di Treviso l’11 e 12 ottobre. Venerdì 11 sono in programma due corsi precongressuali. Dalle 9 alle 13 si parlerà di “Immersione in acqua per il travaglio e il parto nella gravidanza fisiologica”, argomento che ormai è entrato a far parte del bagaglio esperienziale di ostetriche e medici. Dalle 14 alle 18, invece, oggetto di confronto sarà la “Cardiotocografia in travaglio di parto”, ovvero l’interpretazione, alla luce dei più recenti dati della letteratura, dell’analisi del battito del bambino durante il travaglio, punto cardine e imprescindibile per tutti quelli che lavorano in sala parto. Sabato 12 ottobre, invece, è in programma il Congresso “Benvenuti al mondo - L’esperienza positiva della nascita”.

«Abbiamo cercato di dare una lettura della gravidanza e del parto -spiega il primario di ostetricia-ginecologia dell’ospedale Ca’ Foncello, Enrico Busato- analizzando le raccomandazioni dell’OMS del 2018 relative a “Intrapartum care for a positive childbirth experience”. Gli interventi della giornata infatti, cercheranno di valutare in particolare, le “3 P” critiche per assicurare che la nascita sia, non solo sicura, ma anche un'esperienza positiva per le donne e le loro famiglie: Percorso, Piano e Personalizzazione della nascita».

Tutti gli eventi si terranno nella sala convegni del Ca’ Foncello. All’organizzazione del Congresso ha dato un contributo non vincolante la ditta “Finotto Carrelli”, da sempre sensibile alle tematiche attinenti alla salute dei cittadini.