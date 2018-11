Tumore al pancreas: a Mogliano una giornata di sensibilizzazione

Per “Fare Luce sul Tumore al Pancreas”, giovedì 15 novembre sarà illuminata di viola la fontana di Piazza Caduti. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale aderendo all’appello dell’Associazione Nastro Viola, ente no-profit impegnato nella lotta a questo tipo di tumore che, in collaborazione con le associazioni Oltre La Ricerca, Fondazione Nadia Valsecchi e Progetto my Everest onlus, ha proposto per il quarto anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione, per il mese di Novembre.

Il 15 novembre, infatti, è la Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas e il mese di novembre è il mese dedicato alla consapevolezza di tale malattia e in tutto il mondo si svolgono iniziative sul tema. Il gesto simbolico scelto dall'Amministrazione di illuminare di viola la fontana risponde allo scopo di sensibilizzare l’intera popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia, che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone. L’idea è quella che, con gesti anche semplici, si possa modificare la storia naturale di questo “killer silenzioso” che ancora, a cinque anni dalla diagnosi, ha una mortalità stimata del 90% e che, nonostante questo, riceve soltanto il 2% dei fondi europei destinati alla ricerca.